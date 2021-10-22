Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 4 milyon 330 bin kaçak makaron ele geçirildi
Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 4 milyon 330 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Araçtaki N.D., E.G. ve G.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Kaçakçılık Sigara
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