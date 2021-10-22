İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Araçtaki N.D., E.G. ve G.K. gözaltına alındı.