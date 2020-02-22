Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen teknolojilerle envanterde bulunan denizaltıların kabiliyetleri artırılıyor.

Preveze sınıfı denizaltıların "yarı ömür modernizasyonu" ve "Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi-Preveze Sınıfı Uygulaması Müren-Preveze" projeleriyle, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki denizaltılar güçlendiriliyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından Müren-Preveze SYS geliştiriliyor. Türk savunma sanayisinde sorumluluk üstlenen şirketler de bu projeye katkı veriyor.

Proje kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılarda yer alan savaş yönetim sisteminin gemi içi birimleri modernize ediliyor.

HAVELSAN ile Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığının birlikte geliştirdiği ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent", Müren-Preveze ile ilk kez bir denizaltı platformunda görev yapacak.

Böylece geçen yıl MİLGEM projesinin 4'üncü gemisi TCG Kınalıada'ya entegre edilen ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'ne entegrasyonu devam eden Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi Advent ile Müren-Preveze'nin imkan ve kabiliyetleri birleştirilecek.

Müren-Preveze projesi kapsamında, akustik olmayan sensörlerin (AKOS) entegrasyonunu gerçekleştiren HAVELSAN, Advent tabanlı Link 11, Link 22, Simple, Jreap çoklu taktik data link sistemleri ve Wais alt sistemlerinin en etkin seviyede sisteme entegrasyonunu sağlıyor.

HAVELSAN’da kurulan Karaya Konuşlu Test Sistemi üzerinde performans testlerinin ve işlevsel testlerin ilk kabul aşaması, TÜBİTAK ve HAVELSAN personelinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

HAVELSAN ile TÜBİTAK’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzlerce yıllık tecrübe ve bilgi birikimini içinde taşıyan Advent ve Müren-Preveze iş birliğiyle Ağ Destekli Milli Denizaltı (MİLDEN) Komuta Kontrol Sistemi'ne bir adım daha yaklaşılmış oldu.

Ağ desteği yeteneğine sahip Advent'in geliştirme süreçlerinde bugüne kadar 10 milyon satır kod yazıldı. 50'ye yakın farklı sistemle bütünleştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin içine farklı görevleri olan 500'e yakın uygulama eklendi.

Deniz savaş sistemlerinin merkezindeki bileşen olan Advent, komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılıyor. Bu kapsamda durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek sağlıyor.