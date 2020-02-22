Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İçişleri'nde başvurular internet üzerinden alınacak
İçişleri Bakanlığına yapılacak tüm başvurular artık internet üzerinden gerçekleştirilecek. "e-Başvuru sistemi" ile tüm başvuru hizmetleri dijital ortama taşınacak. Böylece işlemler hızlanırken tasarruf sağlanacak.
İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor.
Bakanlık "e-Başvuru Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu sistemde başvuru, ilgili birim yetkilisi tarafından, anında görülebilecek. Yapılan işleme ilişkin bilgi veya belgeler de dijital ortamda gönderilecek.
İnternet ortamına taşınacak işlemler arasında "evlilerin soy adı değişikliği, silah ruhsatı, imalathane izni" gibi başvurular da yer alıyor.
E-Devlet ile entegre olarak, Haziran 2020'ye kadar dijital ulaşılabilecek hizmet sayısı 354'e çıkarılacak.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı e-başvuruSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 12:25
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