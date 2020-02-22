İçişleri Bakanlığında dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık "e-Başvuru Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu sistemde başvuru, ilgili birim yetkilisi tarafından, anında görülebilecek. Yapılan işleme ilişkin bilgi veya belgeler de dijital ortamda gönderilecek.

İnternet ortamına taşınacak işlemler arasında "evlilerin soy adı değişikliği, silah ruhsatı, imalathane izni" gibi başvurular da yer alıyor.

E-Devlet ile entegre olarak, Haziran 2020'ye kadar dijital ulaşılabilecek hizmet sayısı 354'e çıkarılacak.