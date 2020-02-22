Konut sektörü hareketli. Faiz oranlarının düşmesi ve yapılan kampanyalarla birlikte ev sahibi olmak için doğru bir zaman. Ancak konut alırken dikkat edilmesi gerekenler var.

Ev alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri yapı ve iskan ruhsatının olup olmadığı ayrıca konut satın alırken uzmanlardan destek alınmalı zira bir çok satıcı konutunu piyasa değerinin çok üzerinde satmakta.

Konut alımında zemin etüdüne dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca konutun bulunduğu konumdaki diğer binaların kaçak olup olmadığı da sorgulanmalı.

Eğer yapı sağlam inşa edilmişse konutun altında dükkan olmasında bir sakınca bulunmuyor.

Konut alımlarında çevredeki tüm binaların projelerine uygun olarak inşa edilip edilmediği de büyük önem taşıyor.

Dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili konuşan emlak danışmanı Oğuz Temir, "İskan belgesi yapı ruhsatı var mıdır bunu da bağlı bulunduğu ilgili belediyelerden temin edilebilir. Zemin etüt önemli deprem ülkesiyiz bunlara dikkat edilmeli bunu belediyeden öğrenbeilir forze kazık kullanılıyor ne kadar kullanıldı buna dikkat edilmeli. Taşıyıcı ana kolonlar zarar verilmeden yapılan binaların altında dükkan olabilir. Taşıyıcı ve ana sütünlara dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Yusuf Enes Özmen