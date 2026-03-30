Türkiye
TRT Haber 30.03.2026 07:12

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

