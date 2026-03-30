Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sinanpaşa ilçesinin Tınaztepe beldesi mevkiinde İ.T. idaresindeki hafif ticari araç, Tınazetepe kavşağından Afyonkarahisar istikametine dönmek isterken Antalya-Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan İ.D. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. kentte değişik hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.