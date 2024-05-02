Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.05.2024 15:25

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler deniz temizliği yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler deniz temizliği yaptı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi amacıyla her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti deniz temizleme araçları, personel ve ailelerinin katılımıyla yapıldı" ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER
Deniz Kirliliği Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Eurovisio'a Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
15:35
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
15:17
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
15:10
Bu hafta 14 film vizyona girecek
14:56
İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendiler
Tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendiler
FOTO FOKUS
70 yaşındaki Hame Ayva sincaplara annelik yapıyor
70 yaşındaki Hame Ayva sincaplara annelik yapıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ