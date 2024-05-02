Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler deniz temizliği yaptı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi amacıyla her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti deniz temizleme araçları, personel ve ailelerinin katılımıyla yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi amacıyla her yıl nisan ayında yapılan geleneksel ‘’Deniz ve Kıyı Temizliği’’ faaliyeti; deniz temizleme araçları, personel ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OeXYySwj3n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2024