Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Şanlıurfa’da 26 Haziran'da icra edilen denetlemeler esnasında bir askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

10 gündür tedavi altında olan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Şevik'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA