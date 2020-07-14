TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak.

[Fotoğraf: İHA]

İlk seferinde tam kapasite

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yolcu kapasitesi 411 olmasına rağmen trenlerde sosyal mesafe kuralı gözetiliyor. Seyrek oturma düzeni sebebiyle tren için 217 koltuk satışı yapılıyor.

İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı.

“Demokrasi ve Milli Birlik Treni” yola çıkıyor.



Milletin zaferinin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz görseliyle süslenen yüksek hızlı tren yaklaşık 45 bin kilometre yol yapacak. Detayları @trthaber muhabiri Emre Yüncü aktardı. pic.twitter.com/nPryHmIl52 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2020

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programlara göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin, iki ayda 43 bin 370 kilometre yol yapması ve 23 bin 920 yolcu taşıması planlanıyor.