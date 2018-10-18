  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.556
    EURO 6.414
  • BIST 98956.48
    ALTIN 218.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » DEAŞ'ın sözde sağlık emirine 18 yıl 8 ay hapis cezası

DEAŞ'ın sözde sağlık emirine 18 yıl 8 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
DEAŞın sözde sağlık emirine 18 yıl 8 ay hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kefah Basheer Hussain ve avukatları katıldı.

Sanık Hussain savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Benim DEAŞ ile ilgim, alakam ve bağım yoktur" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Hussain'in terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğuna yönelik dosyada görsel ve yazılı belgeler yer aldığını, kendisine bağlı 7 ayrı hastane bulunduğunun belirlendiğini ifade ederek, mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" Kefah Basheer Hussain ve beraberindeki 14 kişiyi, 23 Ocak'ta düzenlen operasyonda yakalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, şanlıurfa, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER