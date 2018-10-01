DEAŞ'a "üst düzey" darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu.

Bir kısmı şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı, 20 örgüt mensubu tutuklandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: AA