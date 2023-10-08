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Türkiye
İHA 08.10.2023 11:20

Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca bir gece içinde Türk karasularına üç ayrı geri itme olayında 110 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan lastik bot ile geçiş yapmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]

Datça ilçesi açıklarında kısa süreli aralıklarla üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot ve can salları içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen ve açık denizde sürüklenen 110 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sabah saatlerinde lastik bot ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan hareketli lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 143 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. 

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