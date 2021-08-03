Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 22.53'te 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 22.53'te meydana gelen deprem, yerin 12,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.84 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 22:53:15 TSİ
Enlem : 36.3230 N
Boylam : 27.0936 E
Derinlik : 12.70 km
Detay : https://t.co/Sl4TZOsmo5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Aynı bölgede saat 20.40'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Öte yandan saat 16.38'te de ilçede 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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