Darülaceze'de Kurban Bayramı heyecanı

Yaşlı ve kimsesizlere bakım hizmeti verilen Darülaceze'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı heyecanı yaşandı.

Kurumun bahçesinde sabah saatlerinde başlayan bayramlaşma, Darülaceze sakinlerinin ziyaretçilerle sohbetiyle devam ediyor.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, kurumda aralarında 0-3 yaş grubu çocukların da bulunduğu 400'ün üzerinde misafirleri olduğunu belirterek, sakinlerinin çoğunluğunu yaşlı ve engellilerin oluşturduğunu söyledi.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da ziyaretçilerin Darülaceze sakinlerini yalnız bırakmadığını anlatan İslam, "Sabah bahçede bayramlaştık, tüm İstanbul halkını ziyarete davet ediyorum. Kurban kampanyamız var. Vatandaşlarımız kurbanlarını kesebiliyorlar, biz de küçük bir ikramda bulunuyoruz. Onlar da burayı gezme fırsatı buluyorlar. Ziyaretçilerimizi, özellikle de gençlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

İyiler Kulübü Başkanı Ali Gülcan da kulüp olarak Darülaceze'yi ziyarete geldiklerini, büyükleriyle sohbet ettiklerini dile getirdi.

Darülaceze'ye ilk kez gelen ziyaretçilerin kendileri için ayrıca kıymetli olduğunu, bu kişilerin daha sonra sürekli kurumu ziyaret ettiklerini kaydeden Gülcan, "'Ne getirelim?' diye soruyorlar. Biz de 'Gülümsemenizi alıp gelin.' diyoruz. Yazın müzikli etkinlikler oluyor. Kantinde oturuyoruz, birlikte yürüyüşler gerçekleştiriyoruz, herkesi buraya bekliyoruz. Buraya para ayırmaya ihtiyaç yok, tek ayırmanız gereken şey zamanınız." ifadelerini kullandı.

Ercan dede sazını elinden bırakmıyor

Darülaceze'nin 15 yıllık sakinlerinden 96 yaşındaki Ercan Pişirir, inşaat ustası olduğunu, eşinin vefat ettiğini, İzmit'te okuyan torununun bayramdan bayrama ziyarete geldiğini, saz çalarak hoş vakit geçirdiğini söyledi.

Bayramda küskünlerin barışması gerektiğini, kendisinin de konuşmadığı kardeşleriyle barışmak istediğini vurgulayan Pişirir, şöyle devam etti:

"Beş kardeşim var, İzmir'de yaşıyorlar. Aramızda küskünlük var, aramıyorlar. Büyükleri olduğum için ayaklarına gidemiyorum, gidebilsem kardeşlerimden özür dileyeceğim. 96 yaşındayım. Benim de hatalarım olmuştur. Dinlerlerse bayramları kutlu olsun, ben hepsini affettim."

Darülaceze'ye 2,5 ay önce gelen Gül Samsunlu da çocuğu olmadığını, 8 yıldır kurumda olan kardeşiyle beraber kaldığını aktardı.

Akrabalarının kendisini sık sık arayıp ziyaret ettiğini kaydeden Samsunlu, herkesin bayramını kutladı.