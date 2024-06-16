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Türkiye
AA 16.06.2024 18:02

Tunceli'de jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

Tunceli'de jandarma ekipleri, huzura kavuşan Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip miniklerle oyunlar oynadı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, dağlarda karların eriyip meraların yeşillenmesiyle yayla sezonu açıldı.

Göçer aileler de gerekli hazırlıklarının ardından yaşadıkları bölgelerden koyun sürüleriyle yaylalara çıktı.

Katır, at ya da traktör kullanarak yaylaya ulaşan göçerler, belirli alanlara çadırlarını kurarak hayvanlarını yaylada besliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaz mevsimini yaylalarda geçirecek olan göçer ailelerin çocuklarını bir nebze mutlu etmek için çalışma yaptı.

Valilik koordinesinde planlamalarını yapan ekipler, Pülümür ilçesinde bulunan ve huzurun hakim olduğu 2 bin metre rakımlı Hengirvan Yaylası'nı ziyaret etti.

Tunceli'de jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

Çocukları hediyelerle sevindirdiler

Saatler süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan ekipler, yayladaki çocuklarla bir araya geldi.

Gün boyu yaylada vakit geçiren ekipler, çocuklara kitap ve oyuncak gibi hediyeler verip oyunlar oynayarak minikleri mutlu etti.

Tunceli'de jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

"Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız"

Yaylacı Mustafa Bitkin, çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hayvanlarından daha iyi verim almak için yazın yaylaya çıktığını belirten Bitkin, "Sonbahara kadar yaylada yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim yol, su ve bazı altyapı sorunlarımız halledilirse burada hayvancılığı daha verimli şekilde yaparız, devletimizden bunu istiyoruz. " dedi.

Bitkin, yayla yaşantısının zor olduğuna işaret ederek, "Bizim çocuklarımız bence şehirde yaşayan çocuklara göre daha şanslılar. En azından temiz su içiyorlar ve temiz havayı soluyorlar. Ayağı toprağa değiyor, hasta da olmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaylalarda artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Bitkin, "Devletimiz sayesinde asker arkadaşlarımız yaylamıza geldi, Allah hepsinden razı olsun. Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz, sürekli gelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli'de jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

Bakan Yerlikaya, jandarmanın çocuklarla bayramlaştığı videoyu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocukların gülümsediği, mutluluk içinde yaylalarda koşup oynadığı her gün bayramdır. Çünkü yaylalarımız özgürleştikçe güzel. Bayramlar bir oldukça, birlik oldukça güzel." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma personelinin Tunceli'de bir yaylada çocuklarla bayramlaşıp hediyeler verdiği görüntüler yer aldı.


Terörden arındırılan yaylalarda artık çocukların koşup oynadığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocukların gülümsediği, mutluluk içinde yaylalarda koşup oynadığı her gün bayramdır. Çünkü yaylalarımız özgürleştikçe güzel. Bayramlar bir oldukça güzel. Bayramlar birlik oldukça güzel. Bayramlar çocuklarımız güldükçe güzel. Vatanımızın dört bir yanında huzur içinde nice bayramlara."

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Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
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