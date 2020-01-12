Türkiye

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde yangın

12 Ocak 2020 Pazar 03:03 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 03:00

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü binasında elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ölen veya yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]