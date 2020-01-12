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Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde yangın12 Ocak 2020 Pazar 03:03 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 03:00
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü binasında elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ölen veya yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: DHA]
Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı.
Birinci katı duman sarması üzerine bina boşaltıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Elektrik kabloları tutuştu
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.
Yangın sonucu binanın büro kısmında hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın itfaiye