Türkiye
Aydın'da park halindeki 3 araç yandı12 Ocak 2020 Pazar 02:29 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 02:27
Aydın'da park halindeki 3 araç bilinmeyen bir sebeple yandı. 2 kamyon ile 1 traktör, kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA