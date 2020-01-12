Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA