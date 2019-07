Tarihi kahramanlarla dolu şanlı bir millet. Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı, Nene Hatun ve niceleri...

Bu topraklarda kahramanların bitmeyeceğini gösterdi Ömer Başçavuş. Bile bile göre göre şehadete yürüdü. 15 Temmuz gecesi darbenin seyrini değiştirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığını işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi alnının ortasından vurdu. 17 hain kurşunla oracıkta şehit oldu.

Şehadetinin 3'üncü yılında da kabri bir an olsun boş kalmıyor Ömer Başçavuşun.

Sevenleri dua ederek gösteriyor minnetini şanlı askere.

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Terör örgütü 40 yıllık sinsi planını o gece hayata geçirdi. İhanet kol geziyordu. Üniformalı teröristler, milleti kendi tankı ile paleti ile eziyordu. Üzerinlerine kurşun yağdırıyor, uçaklarla yeri göğü inletiyordu. İstanbul ve Ankara'yı esir almaya çalışıyordu darbeciler.

Darbeci sözde General Semih Terzi de hainlerin başındaki isimlerden biriydi. Hedefi Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmekti. Yanındaki asker kılığındaki teröristlerle yoldaydı.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı durumu öğrenir öğrenmez telefonuna sarıldı. Konuştuğu asker 20 yıllık silah arkadaşı Başçavuş Ömer Halisdemir'di. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından, "Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et." "Baş üstüne komutanım" dedi Ömer Başçavuş. Helal etti hakkını ve helallik istedi komutanından. Bu onun son sözleri oldu.

Ömer Halisdemir darbeci generali gözünü kırpmadan alnının ortasından vurdu

Silahını aldı, dışarı çıktı Ömer başçavuş, ağaçlık alanda bekledi, hainler helikopterden indiği sırada aralarına girdi. Kartal bakışlarıyla hedefine kilitlendi. Bastı tetiğe cesaretle. Vatan haini FETÖ'cü sözde generali vurdu, alının tam ortasından. Türk askerinin şanına şan kattı.

Darbecilere ilk darbeyi Ömer Halisdemir vurdu

Hainler onu 17 kuruşunla öldüremedi. Ama O bir kurşunla öldürdü darbeyi. Şairin dediği gibi, "ölüm değil cennet kokusu yükseldi vurulduğu yerden" Şehit Ömer Başçavuş artık artık peygambere komşulukla müjdelenenlerden.

Halisdemir'in Niğde'deki kabrini genç yaşlı herkes ziyaret ediyor

Kahraman askerin Niğde'deki kabri şehadetinin 3'üncü yılında da ziyaretçi akınına uğruyor. Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dualar hiç eksik olmuyor.

O Türk askeriydi... Önceleri herkes onu Mehmet diye bilirdi... Eli her an tetikte...

Mehmet'ti Ömer Halisdemir oldu. Her Mehmet gibi ülkesi namusuydu.. Üniforması da kefeni oldu. Geriye anlı şanlı bir isim bıraktı. Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı, Asteğmen Kubilay, Nene Hatun gibi. Ve bir de emanet,,, özgürce dalgalanan bir bayrak ve hür bir millet...

