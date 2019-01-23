Pendik Kaynarca’daki bir apartmanın zemin katındaki daireye girmeye karar veren hırsız, önce etrafı kontrol etti.

Ardından evin penceresine doğru yönelen şahıs, pencerenin korkuluk demirlerini elleriyle zorlayarak genişletti. Hırsız daha sonra daracık korkuluk demirlerin arasından sıyrılıp eve girdi.

Evin içerisinde bir süre kalıp hırsızlık yapan şahıs, bu sefer evin giriş kapısından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde şahıs parmaklıklara tırmanıyor. Ardından parmaklıkları genişletip dar olan yerden çeviklikle içeri giriyor.

Kaynak: İHA