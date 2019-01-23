Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferlerine bugün ara verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.
Kaynak: AA
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri bugün şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferlerine bugün ara verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.
Kaynak: AA