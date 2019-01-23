Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferlerine bugün ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.

Kaynak: AA