Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında 6 metreye dalış yaptı. Sıraya geçen dalgıçlara temsili kolonya döküldü.

Suyun altında ikram edilen şekerleri bazı dalgıçların yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir dalgıç da "Şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi bayramlar" yazılı döviz açtı.

Su altında kolonya ve şeker ikram ettiler

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, günlük hayatta yapılan aktiviteleri su altında hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını anlatan Diktaş, "Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA