Türkiye

Dalgıçlara su altında caretta carettalar eşlik ediyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:23 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:55

Akdeniz sahillerinde, bugünlerde caretta caretta bereketi var. Bir taraftan çıkan yavrular su ile buluşurken, diğer tarafta yetişkin caretta carettalar dalgıçlara görsel şölen sunuyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde su altı zenginliklerini izlemek için dalış yapan profesyonel dalgıçlar, caretta carettalara rastladı. Deniz altında bir süre yüzen dalgıçlar, nesli tükenmekte olan caretta caretta sürprizi yaşadı. Koruma altına alınan caretta carettayı gören dalgıçlar, neye uğradığını şaşırdı. Deniz anasını yiyerek beslenen bir grup caretta carettayı gören dalgıçlar, su altı kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Daha sonra caretta carettaya yaklaşarak uzun süre su altında tur attılar. Haber: Atakan Şimşir Etiketler: caretta caretta Akdeniz dalgıçlar

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