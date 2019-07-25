Antalya'nın Kaş ilçesinde su altı zenginliklerini izlemek için dalış yapan profesyonel dalgıçlar, caretta carettalara rastladı.
Deniz altında bir süre yüzen dalgıçlar, nesli tükenmekte olan caretta caretta sürprizi yaşadı.
Koruma altına alınan caretta carettayı gören dalgıçlar, neye uğradığını şaşırdı.
Deniz anasını yiyerek beslenen bir grup caretta carettayı gören dalgıçlar, su altı kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Daha sonra caretta carettaya yaklaşarak uzun süre su altında tur attılar.
Haber: Atakan Şimşir