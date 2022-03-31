Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığı ve ani kar erimeleriyle yumuşayan toprakta heyelan oluşuyor.

Bölge genelinde 400'ü aşan heyelanda Trabzon'da 4 kişi hayatını kaybetti. Evler ve altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Heyelanlarda kara yollarına düşen kayalar da ulaşımı aksatıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Riskli kayalar düşürülüyor

Rize'nin Hemşin ilçesi Taşköprü mevkisinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar, riskli kayaları düşürüyor. Ulaşıma kapatılan kara yolu, yapılacak çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılacak.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, havaların ısınmasıyla yamaçlarda biriken karların hızla eridiğini ve olası heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Prof. Dr. Bektaş, "Karadeniz'in ısınmasıyla yükselen nemli hava, dağların kuzey yamaçlarında ani yağmur şeklinde dökülüyor. Bu da heyelanlara sebep oluyor. Bölgede kaya düşmelerine karşı riskli alanlarda önlemler alınmalı" dedi.