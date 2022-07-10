Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
D100’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.
Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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