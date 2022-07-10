Olay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.

2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.

İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G, olumsuz cevap alınca çılgına döndü.

Yaşanan arbede sonrası öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri dönen Özgür G, poşetten çıkardığı asidi Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K’nın üzerine savurdu.

Saldırı sonucu kadınlar yaralanırken, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G, sağ gözünü kaybetti.

Şüphelinin izi adım adım takip edildi

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.’nin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti.

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G’yi Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde yakaladı. Saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi.

Özgür G, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşama 38 gün tutunabildi

Asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sarvinoz K, tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.