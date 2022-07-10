Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 07:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da iş yeri yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işletmede çıkan yangın hasara neden oldu.
Menteşe ilçesine bağlı Muslihittin Mahallesi'nde devriye görevi yürüten bekçiler, kahve işletmesinden dumanların çıktığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tescilli ve ahşap binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında işletmeye ait eşyalar zarar görürken, itfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler yangının büyük ihtimalle eski olan elektrik aksamından çıktığını tahmin ediyor.
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