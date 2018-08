Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu eleştirisini paylaştı.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk