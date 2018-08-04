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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Newsweeke tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu eleştirisini paylaştı.

 


 

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: newsweek, ibrahim kalın, cumhurbaşkanlığı sözcüsü
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