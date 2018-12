Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkındaki paylaşımında kullandığı "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Dear @LindseyGrahamSC You know and have stated publicly more than anyone else the direct link between the terrorist PKK and its Syria branches PYD & YPG. Terrorists cannot be your allies. Just as ISIS doesn’t represent Muslims, PKK doesn’t represent Kurds in Syria or elsewhere. https://t.co/ZVVXw5CZe0