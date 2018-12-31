İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.



Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz. — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 31 Aralık 2018

Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA