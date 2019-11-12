Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede Türkiye'nin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör haline gelmesiyle yabancı muhataplarla temaslarda büyük artış meydana geldiği hatırlatıldı.

Bu gelişmenin, dış temsilde birlik ve etkinliğin sağlanması için kamu kurum ve görevlilerinin Dışişleri Bakanlığı ile yakın çalışmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Yayımlanan genelgeyle yurt dışında yürütülecek temasların her aşamasında Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi ve işbirliği içinde hareket edilmesi istendi.

Dış politikayı ilgilendiren konularda üst düzey yetkililerin yapacağı açıklamalar öncesinde de Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla eş güdüm halinde olunmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: TRT Haber