Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden 73 yaşındaki Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Trabzon Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya köyüne götürüldü.
Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Erdoğan'ın çocukları İzzet, Deniz ve Mehmet Erdoğan ile bazı yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ahmet Erdoğan'ın cenezesi, babası Hasan Erdoğan'ın yanına defnedildi.
Etiketler: Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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