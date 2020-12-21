Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerinin, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve atölyelerde üretilen çok sayıda silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından son bir ayda Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Avcılar ve Silivri'de düzenlenen 6 operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kalaşnikof tüfek, 30 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 1105 mermi ile çok sayıda silah parçası ve torna makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

