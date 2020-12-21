Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlama saatlerinde sokakta müzik açıp halay çektiler
İstanbul Bağcılar'da bir grup arkadaş, hafta sonu uygulanan kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktı. Sosyal mesafe kuralına da uymayan gençler, sokakta halay çekti.
İstanbul Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde bir grup genç, sokakta müzik açıp halay çekti.
Kısıtlamaya uymayan gençler, hem sosyal mesafe kuralını hiçe saydı hem de maskelerini düzgün takmadı.
Yüksek sesle müzik açan kişiler, mahalle sakinlerini de rahatsız etti.
Etiketler: İstanbul Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sosyal Mesafe
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