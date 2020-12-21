Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kısıtlamaya uymayan 1686 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 13-20 Aralık'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Kısıtlamayı ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapıldığı, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım" ifadelerine yer verildi.
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