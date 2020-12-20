Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ahmet Erdoğan 73 yaşındaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'deki yeğeninden acı haber geldi.
Kocaeli Başiskele'de ikamet eden Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu olan 73 yaşındaki Ahmet Erdoğan, bir haftadır Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyordu.
Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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