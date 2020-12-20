Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi
Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi. Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/q2q6GJBDjl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020
Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" mesajına yer verildi.