Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da makas atan iki sürücüye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da makas atarak araç kullanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 sürücüye 4 bin 929 lira ceza kesildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada makas atarak araç kullanan kişilerin yer aldığı videoya ilişkin çalışma başlattı.
Kısa sürede 2 aracın sahiplerine ulaşan polis ekipleri, sürücülerden C.V'ye bin 228 lira ceza yazdı.
Diğer sürücü R.A'ya ise makas atma ve ehliyetsiz araç kullanımından 3 bin 701 lira ceza uygulandı.
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