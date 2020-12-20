Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gerekiyordu, market işletirken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evinde karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı.
112 Acil Çağrı Merkezine, hakkında karantina kararı bulunan L.B.K'nin, Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi'ndeki markette çalıştığı ihbarı yapıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, temaslı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirtilen L.B.K'nin market işlettiğini tespit etti.
Markete gelen müşterileri geri çeviren polis ekipleri, tutanak tuttuğu kadını evine bıraktı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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