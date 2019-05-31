Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti.

Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan @kirmizikara, @Denizlispor_ ve @GazisehirFK kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/V567WETEmI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Mayıs 2019

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlara da başarılar diledi.

Kaynak: AA