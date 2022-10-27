Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına başsağlığı telefonu
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, beraberindeki partililerle şehidin Sason ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Özdemir'in telefonundan şehidin babası Nazmi Bozkurt ile görüşmesinde başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin inşallah. Mekânı cennet olsun. Rabb'im cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun inşallah." dedi.
Bozkurt da "Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır." ifadesini kullandı.
Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim'de teröristlerle sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Batman
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