Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı15 Ekim 2019 Salı 09:46 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 09:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Yavan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan başsağlığı