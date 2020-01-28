Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok’un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok’un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 28, 2020

Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un cenazesi toprağa verildi.

Asiye Olçok için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.