Afyonkarahisar'da 7,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir kamyonda yapılan aramada 7,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışına kamyonla kaçak akaryakıt sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak akaryakıtın bulunduğu kamyon, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 7,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler: organize suçlar kaçak akaryakıtSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 17:56