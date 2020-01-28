Türkiye'den işe başladılar, 300 Türk polisine Adli Tıp ve Kriminalistik eğitimi verdiler. Ardından programı uluslararası alana taşımak için harekete geçtiler. Adli Tıp Bölüm Başkanlığı eğitim programını Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol'e sundu ve süreç başladı.

3 gün değerlendirmeye tabi tuttular

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Ersi Kalfoğlu:

"Lyon'dan Interpol’ün merkezinden, Avusturya’dan iki üst düzey yetkili geldi. Üç gün bizi değerlendirmeye tabi tuttular. Programımızı gördüler, eğitim yerlerimizi gördüler, eğitmenlerimizi gördüler ve de ondan sonra gittiler."

6 aylık süreç olumlu sonuçlandı

6 ay süren değerlendirme süreci tamamlandı, güzel haber geldi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Ersi Kalfoğlu:

"Programımız akredite edildi. Bizler eğitim grubu olarak bu hedef doğrultusunda ve bu ekiple dünyanın Interpol’le bağlantılı olan tüm polis memurlarına bu eğitimi verebilir duruma geldik."

Dünyada ilk

Interpol yalnızca Amerika'da bir üniversite ile işbirliği halinde. O da sadece spor suçlarıyla ilgili bir program.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Ersi Kalfoğlu:

"Interpol tarafından özellikle bu konuyla ilgili dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eğitim verilmiyor. Bunu ilk defa dünyada ve Türkiye’de biz yapıyoruz."

Eğitmenler arasında uzman hekimler, belge inceleme ve adli tıp uzmanları ile psikologlar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek polislere; DNA, cinsel suçlar, uyuşturucu, uyutucu ve uyarıcı maddeler, toksikoloji, suçu önleme stratejileri ile olay yeri inceleme konularında eğitim verilecek.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Erdinç Kızılgedik