2019’da MÄ°T BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesi www.mit.gov.tr’yi ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyonu gecÌ§ti.

Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Almanca, RusÃ§a ve ArapÃ§a dil seÃ§enekleri bulunan MÄ°T'in internet sitesini Ä°ngilizce dil seÃ§eceÄŸi ile ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 286 olurken, bin 472 kiÅŸi ArapcÌ§a, bin 20 kiÅŸi RuscÌ§a dil seÃ§eneÄŸi ile siteyi ziyaret etti.

Ä°hbarlar bÃ¼yÃ¼k titizlikle inceleniyor

IÌ‡nternet sitesinde “NasÄ±l YardÄ±m Edebilirsin” boÌˆluÌˆmuÌˆ uÌˆzerinden MIÌ‡T’e yollanan mesajlarÄ±n sayÄ±sÄ± 40 bin 717 oldu. Gelen mesajlar titizlikle incelendi, suÌˆzuÌˆlduÌˆ ve elendi. IÌ‡hbar olarak kabul edilen 22 bin 112 mesaj, boÌˆluÌˆmlere ayrÄ±larak ilgili birimlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. BasÌ§ta FETOÌˆ, PKK ve DEASÌ§ olmak uÌˆzere teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleriyle ilgili yapÄ±lan ihbarlardan yaklasÌ§Ä±k 3 bini ilgili makamlarla paylasÌ§Ä±ldÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar Ã¶rgÃ¼tlerin faaliyetlerini zayÄ±flattÄ±

PaylasÌ§Ä±lan ihbarlar, MIÌ‡T ve kolluk guÌˆcÌ§leri tarafÄ±ndan operasyona doÌˆnuÌˆsÌ§tuÌˆruÌˆlduÌˆ. Operasyona doÌˆnuÌˆsÌ§tuÌˆruÌˆlen ihbar sayÄ±sÄ±nda bir oÌˆnceki yÄ±la goÌˆre duÌˆsÌ§uÌˆsÌ§ goÌˆruÌˆlduÌˆ. Bunun, yapÄ±lan basÌ§arÄ±lÄ± operasyonlar sonucu bu oÌˆrguÌˆtlerin guÌˆcuÌˆnuÌˆn zayÄ±flamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°hbarlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ FETÃ–, DEAÅž ve PKK/YPG ile ilgili

MÄ°T BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2019 yÄ±lÄ±nda gelen ihbarlarÄ±n bir kÄ±smÄ± yabancÄ± dillerde yapÄ±ldÄ±. MIÌ‡T’e en cÌ§ok ihbar yapÄ±lan yabancÄ± dil 836 ile IÌ‡ngilizce olurken, Almanca ihbarlarÄ±n sayÄ±sÄ± 728, ArapcÌ§a ihbarlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 463 oldu.

MÄ°T'e Ã§eÅŸitli dillerde gelen ihbarlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETOÌˆ, DEASÌ§ ve PKK/YPG ile ilgili bildirimler oluÅŸturdu.

AsÄ±lsÄ±z ihbarlar azalÄ±yor

MÄ°T, nitelikli ihbarlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak icÌ§in gecÌ§en yÄ±l 12 AralÄ±k’ta internet sitesine "AsÄ±lsÄ±z beyanda bulunulmasÄ± yasal tahkikata neden olacaktÄ±r." ifadesini eklendi. Bu adÄ±mla asÄ±lsÄ±z ihbarlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda duÌˆsÌ§uÌˆsÌ§ goÌˆruÌˆlduÌˆ.

6 bin 428 kiÅŸi MÄ°T elemanÄ± olmak iÃ§in baÅŸvuru yaptÄ±

TeÅŸkilata 2019 yÄ±lÄ±nda Ã§ok sayÄ±da iÅŸ baÅŸvurusu da yapÄ±ldÄ±. DeÄŸerlendirilen verilere gÃ¶re gencÌ§lerin kariyer hedefleri arasÄ±nda Milli IÌ‡stihbarat TesÌ§kilatÄ±nda cÌ§alÄ±sÌ§mak oÌˆn sÄ±ralarda yer alÄ±yor.

MÄ°T'in internet sitesine girenler en cÌ§ok "MIÌ‡T Kariyer" sayfasÄ±nÄ± ziyaret ederken burada yer alan IÌ‡stihbarat UzmanÄ±, ArapcÌ§a Dil UzmanÄ± ve Bilim ve Teknoloji UzmanÄ± boÌˆluÌˆmleri de Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§i tarafÄ±ndan detaylÄ± olarak inceledi.

Kendilerine uygun alanlarda Milli IÌ‡stihbarat TesÌ§kilatÄ± buÌˆnyesinde gÃ¶rev almak isteyen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, kariyer sayfasÄ±na oÌˆz gecÌ§misÌ§lerini bÄ±raktÄ±.

2019’da "MIÌ‡T Kariyer" boÌˆluÌˆmuÌˆne 6 bin 428 oÌˆzgecÌ§misÌ§ bÄ±rakÄ±lÄ±rken, MIÌ‡T’e isÌ§ basÌ§vurusunda bulunanlarÄ±n yasÌ§ ortalamasÄ±nÄ±n 20-30 arasÄ±nda oldugÌ†u goÌˆruÌˆldÃ¼.

e-muÌˆze’yi bir yÄ±lda 25 binden fazla kisÌ§i ziyaret etti

MIÌ‡T’in internet sitesinde kariyer sayfasÄ±ndan sonra en cÌ§ok ziyaret edilen boÌˆluÌˆm "e-muÌˆze" oldu. 90 nesnenin fotogÌ†raflarÄ±nÄ±n ve hikayelerinin sergilendigÌ†i e-muÌˆze’yi bir yÄ±lda 25 binden fazla kisÌ§i ziyaret etti.