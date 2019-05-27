Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Kaynak: AA