Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştayın bu kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ayasofya 24 Temmuz 2020 günü açılıyor"

Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayabilecek. Bu kararın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız hazırlıklara başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

"Görüş belirtmenin ötesindeki her türlü ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz"

Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.

"Milletim çalışmaların bir an önce bitmesi için ziyaret telaşına girmemeli"

Milletim çalışmaların bir an önce bitmesi için ziyaret telaşına girmemeli. Aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride veya dışarıda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazı kılar, böylece Ayasofya'yı da her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız.

"Bu mabed ecdadımız tarafından ihya edilmiştir"

Bu mabed ecdadımız tarafından ihya edilmiştir. Türk milletinin Ayasofya üzerindeki hakkı, yaklaşık 1500 yıl önce bu eseri ilk inşa edenlerden daha az değildir. Tam tersine yaptığı katkılar ve güçlü sahiplenişi itibarıyla milletimizin, bugün insanlık mirasının en önemli eserleri arasında gösterilen Ayasofya üzerindeki hakkı daha fazladır.

Ülkemizde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Bu manzara, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışımızın tezahürü.

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