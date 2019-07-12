İstanbul'da Büyükada'da faytona bağlı iki at, sıcak hava nedeniyle kontrolden çıkarak koşmaya başladı. Atı görenler yoldan kaçarak kurtuldu. Kaldırıma çarpan fayton ise yola devrildi. Yaralı atların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Bu olayın tekrarlanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Meclis Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Adalar'daki gözlemlerini Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan'a, sadece atların değil, seyislerin de yaşam koşullarının çok kötü olduğunu anlatan Yel, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklara dikkat çekti.

Komisyon başkanını dinleyen Cumhurbaşkanı, hayvan hakları ihlallerinin son bulması için talimat verdi.

Çözüm önerileri arasında, fayton yerine elektrikli araç kullanılması ağırlık kazandı. Çalışma şartları ve saatlerinin düzenlenerek atların sadece sembolik olarak turizm amaçlı kullanılması da alternatifler arasında.

Kaynak: TRT Haber