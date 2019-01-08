Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, çok yakında harekete geçileceğini vurguladı.

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir" dedi.

"John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar terör örgütü PKK/YPG’yi tanımıyor galiba. Teröristler için gereğini yaparız, haklarından geliriz. PKK Kürt vatandaşlarımın temsilcisi olamaz. ABD bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendirmiyorsa büyük bir yanlış içerisindedir. Nereden çıkarsa çıksın. Eğer teröristse gereğini yaparız. Bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir."

Kaynak: TRT Haber, AA