Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “DEAŞ’la birlikte PYD/YPG adımlarımızı atmaya kararlıyız. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Milletin tüm fertlerine ulaşarak kendimizi iyi ifade etmeliyiz"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birileri Meclisi çalıştırmamak, milli iradenin tecellisini engellemek için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen, hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevapları vermek, onlara meydanın boş olmadığını göstermek hem de yasama sürecinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır.

Bir yanda AK Parti ve onunla ülkenin, milletin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen MHP ile yerli, milli duruş sahibi kesimler vardır. Diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve artık onunla aynı yolda yürüdüğü gün gibi aşikar hale gelen bölücü örgütün güdümündeki partiyle benzeri yapılar vardır. Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır.

31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz. Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Milletin tüm fertlerine ulaşarak kendimizi iyi ifade etmeliyiz. İşte bu yüzden gönül siyaseti diyoruz. Bu hafta sonu Trabzon, Kocaeli ve Sakarya’da adaylarımızı açıklayacağız. Diğer il ve ilçelerin aday tanıtım toplantılarını hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.

"Cumhur İttifakı zaferle bu yoldan çıkacaktır"

Cumhur İttifakı ile siyasi tarihimizde ilk defa yerel seçimlerde gizli kapaklı değil, her şeyin milletle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış olacak. Yaptığımız ittifak konusunda tüm parti mensuplarımızın, verilen kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kararlarımızı enine boyuna istişare edip veriyoruz. Kimse kalkıp ben diye hareket etmesin. Burada ‘ben’ yok ‘biz’ var, herkes buna uysun.

Cumhur İttifakı 31 Mart akşamı inşallah zaferle bu yoldan çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ’zillet’ benim ifademle ’illet ittifakı’na karşı zaferimizi ilan edeceğiz.

"CHP yönetimi, kültürümüzle ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir"

Türk siyasetinin önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu marjinal bir parti gibi davranıyor olmasıdır. Bugün CHP yönetimi Cumhuriyetçilikle de Halkçılıkla da kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetti. Koltuğunu kaybetmemek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi.

"Milletin ve devletin hayrına ne kadar iş varsa CHP karşısında durdu"

Uzun süredir Türkiye’de milletin ve devletin hayrına ne kadar iş varsa CHP bunların karşısında durdu. Keban Barajı gündeme geldiğinde CHP zihniyeti engellemeye çalıştı. CHP kafasına kalsaydık İstanbul’da yaşayan ve ziyaret edenler hala Avrupa’dan Anadolu yakasına sandalla geçmeye çalışacaktı.

"Adı da neymiş sanatçıymış, buyurun"

Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. İki üç gün önce, bir konserden çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, buyurun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü kızlarımıza "Suudi Arabistan'a gidin. burada ne işiniz var?" diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş? Sanatçıymış... Bizim inancımız da töremiz de böyle bir dayatmaya izin vermez.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/zipqlxopA8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"80 milyon liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak"

16 yıllık AK Parti iktidarlarının en büyük özelliği sosyal devlet olmanın tüm gerekliliğini yerine getirmesidir. Bugün de çok önemli bir sosyal devlet adımı atıyoruz. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda, 2,4 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 milyon liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.

"Kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak"

Bir diğer önemli müjdemiz, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızadır. Bu vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankasından alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda, ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız, mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri amacıyla kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/VK3Xt8wXCd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"Halkbank esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak"

Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. AK Parti iktidarlarında 1 milyon 800 bin esnafa 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkbank, esnaf ve sanatların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/aayWQzlIZM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"10 milyar liralık krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz"

Kurla ilgili tüm oyunlara rağmen dengelenmenin esnafa yansıması için 10 milyar liralık krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz. Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalışan işyerlerinin 3 puan olan desteğini 5 puana çıkarıyoruz. 500 altı sigortalı çalıştıran yerler için de 5 puan uygulamasını devam ettiriyoruz.

"Suriye krizinin en büyük insani yükünü biz üstlendik"

Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda en başından beri aynı kararlı duruşu sürdürüyoruz. Suriye krizinin en büyük insani yükünü biz üstlendik. Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ve başarı kazanan tek ülke Türkiye’dir.

"Bolton'ın verdiği mesajı kabul etmemiz mümkün değildir"

Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi ancak Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/L7guN8QIRn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

Bunlar terör örgütü PKK/YPG’yi tanımıyor galiba. Teröristler için gereğini yaparız, haklarından geliriz. PKK Kürt vatandaşlarımın temsilcisi olamaz. ABD bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendirmiyorsa büyük bir yanlış içerisindedir.

Nereden çıkarsa çıksın. Eğer teröristse gereğini yaparız. Bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nereden çıkarsa çıksın. Eğer teröristse gereğini yaparız. Bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içerisindedir.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/moDdPAqYRw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

“Çok yakında harekete geçeceğiz”

Biz Sayın Başkanla vardığımız anlaşma gereğince, Suriye’de hala faaliyet gösteren DEAŞ unsurlarına yönelik bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Aynı şekilde DEAŞ’la birlikte PYD/YPG adımlarımızı atmaya kararlıyız. Çok yakında Suriye topraklarındaki bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler olursa, elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere harekete geçeceğiz.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/eog9UJudND — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

PKK-PYD’nin DEAŞ’la mücadelesi koca bir yalandan ibarettir. Bu iki örgüt arasındaki kavga, ilke değil, çıkar kavgasıdır.

Ayrıntılar geliyor...